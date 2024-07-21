Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США

Американский лидер заявил, что пробудет на своем посту до конца срока, но верит, что «в интересах его партии и страны», чтобы он вышел из гонки. Байден планирует обратиться к нации на этой неделе.

В своем заявлении о выходе из предвыборной гонки Байден не сообщил о выдвижении вице-президента Камалы Харрис кандидатом на пост главы государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выход Байдена из президентской гонки, отметила, что он не уточнил, «куда именно».

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Харрис является несерьезным политиком и не сможет остановить Дональда Трампа, неудержимо летящего к победе на ноябрьских выборах президента США.

