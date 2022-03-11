Байден запретил экспорт долларовых банкнот в Россию
Президент США Джо Байден запретил любые поставки долларовых банкнот в Россию. Глава Соединенных Штатов подписал соответствующий указ, сообщает РИА Новости.
В тексте указа отмечается, что запрещается любые поставки и продажа банкнот, номинированных в долларах США, «правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в России».
Согласно документу, поставки не может осуществлять как физическое, так и юридическое лицо. Также не имеет значение местонахождение отправителя.
Ранее Байден также запретил экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили и ювелирные украшения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Небензя заявил, что на Украине в биолабораториях занимались усилением свойств смертельных болезней
- Кабмин объявил, что доступ к Instagram ограничат на территории РФ
- Байден запретил экспорт долларовых банкнот в Россию
- Байден заявил, что США каждый день поставляют оружие на Украину
- Минобороны РФ: Киев одобрил два из десяти предложенных гуманитарных маршрутов
- Байден заявил о запрете импорта российской водки и алмазов
- Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут дорого стоить всему миру
- Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине
- Теперь нефть и газ: ЕС готовит новый блок санкций против России
- Украинские националисты взорвали корпус физико-технического вуза в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru