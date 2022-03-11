Байден запретил экспорт долларовых банкнот в Россию

В тексте указа отмечается, что запрещается любые поставки и продажа банкнот, номинированных в долларах США, «правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в России».

Согласно документу, поставки не может осуществлять как физическое, так и юридическое лицо. Также не имеет значение местонахождение отправителя.

Ранее Байден также запретил экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили и ювелирные украшения.

