Байден запретил экспорт долларовых банкнот в Россию

Президент США Джо Байден запретил любые поставки долларовых банкнот в Россию. Глава Соединенных Штатов подписал соответствующий указ, сообщает РИА Новости.

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В тексте указа отмечается, что запрещается любые поставки и продажа банкнот, номинированных в долларах США, «правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в России».

Согласно документу, поставки не может осуществлять как физическое, так и юридическое лицо. Также не имеет значение местонахождение отправителя.

Ранее Байден также запретил экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили и ювелирные украшения.

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