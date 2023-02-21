Байден: Запад не стремится уничтожить Россию
США и европейские страны не стремятся к уничтожению России, заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве.
Спецоперация России на Украине стала испытанием для США и их союзников по НАТО в Европе, сказал глава Белого дома.
По его словам, Североатлантический альянс «не устанет и не будет разделен» из-за конфликта. При этом нападать на РФ Запад не собирается, заверил Байден.
США и союзники смогли ответить на действия Москвы, добавил американский лидер. Он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.
Соединенным Штатам придется считаться с приостановкой участия РФ в ДСНВ. Об этом в беседе с НСН заявил экс-сенатор, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
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