Байден: Запад не стремится уничтожить Россию

США и европейские страны не стремятся к уничтожению России, заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве.

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Спецоперация России на Украине стала испытанием для США и их союзников по НАТО в Европе, сказал глава Белого дома.

По его словам, Североатлантический альянс «не устанет и не будет разделен» из-за конфликта. При этом нападать на РФ Запад не собирается, заверил Байден.

США и союзники смогли ответить на действия Москвы, добавил американский лидер. Он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

Соединенным Штатам придется считаться с приостановкой участия РФ в ДСНВ. Об этом в беседе с НСН заявил экс-сенатор, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:РоссияСШАДжо Байден
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