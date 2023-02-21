Байден: Запад не стремится уничтожить Россию

Спецоперация России на Украине стала испытанием для США и их союзников по НАТО в Европе, сказал глава Белого дома.

По его словам, Североатлантический альянс «не устанет и не будет разделен» из-за конфликта. При этом нападать на РФ Запад не собирается, заверил Байден.

США и союзники смогли ответить на действия Москвы, добавил американский лидер. Он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

Соединенным Штатам придется считаться с приостановкой участия РФ в ДСНВ. Об этом в беседе с НСН заявил экс-сенатор, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

