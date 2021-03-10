Байден забыл имя министра и название Пентагона

Американский президент Джо Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, написало издание The Sun.

Глава государства выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах армии США, при этом министр обороны стоял в нескольких метрах от Байдена. «Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением», — сказал президент, говоря об Остине.

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Также американский лидер забыл, как называется Пентагон, назвав военное ведомство страны «этими ребятами».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла выговорить название Минздрава США.

Отвечая на вопрос журналиста, она дважды пытается выговорить название Health and Human Services (Минздрав США), после чего просит прощения и использует аббревиатуру вместо полного наименования ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентСШАДжо Байден
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