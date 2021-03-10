Байден забыл имя министра и название Пентагона

Американский президент Джо Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, написало издание The Sun.

Глава государства выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах армии США, при этом министр обороны стоял в нескольких метрах от Байдена. «Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением», — сказал президент, говоря об Остине.