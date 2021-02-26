Очередной конфуз Псаки: пыталась выговорить название Минздрава США
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла выговорить название Минздрава США, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналиста, она дважды пытается выговорить название Health and Human Services (Минздрав США), после чего просит прощения и использует аббревиатуру вместо полного наименования ведомства.
В начале февраля Джен Псаки, отвечая в среду на брифинге на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, перепутала ее с зимними Играми-2022 в Пекине. В результате пресс-секретарь прокомментировала не угрозу COVID-19 для американских спортсменов, а тему бойкота соревнований в Китае.
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