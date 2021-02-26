Очередной конфуз Псаки: пыталась выговорить название Минздрава США

В начале февраля Джен Псаки, отвечая в среду на брифинге на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, перепутала ее с зимними Играми-2022 в Пекине. В результате пресс-секретарь прокомментировала не угрозу COVID-19 для американских спортсменов, а тему бойкота соревнований в Китае.

