Псаки перепутала Олимпиаду в Токио с Играми-2022 в Пекине

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая в среду на брифинге на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, перепутала ее с зимними Играми-2022 в Пекине. В результате пресс-секретарь прокомментировала не угрозу COVID-19 для американских спортсменов, а тему бойкота соревнований в Китае.

Псаки сообщила, что сейчас не идет речи об изменении планов США, что «Вашингтон проводит консультации с союзниками на всех уровнях», чтобы «выработать общий подход».

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Однако журналистка, которая задала вопрос о том, будет ли американской сборной безопасно отправиться на Олимпиаду в Токио, уточнила, что ей хотелось бы услышать не про Пекин-2022, в про Токио. Псаки решила на этот вопрос не отвечать.

«О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду», - сказала она.

Япония накануне озвучила правила для международных федераций по COVID-безопасности, однако в них нет четких рекомендаций о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми. Игры запланированы на 23 июля-8 августа 2021 года.

Днем ранее Джен Псаки, не поняв вопроса журналиста о Космических силах США, начала рассуждать о несуществующем военном самолете Space Force, пишет «Газета.ру».

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:ОлимпиадаБелый Дом
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