Псаки перепутала Олимпиаду в Токио с Играми-2022 в Пекине

Однако журналистка, которая задала вопрос о том, будет ли американской сборной безопасно отправиться на Олимпиаду в Токио, уточнила, что ей хотелось бы услышать не про Пекин-2022, в про Токио. Псаки решила на этот вопрос не отвечать.

«О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду», - сказала она.

Япония накануне озвучила правила для международных федераций по COVID-безопасности, однако в них нет четких рекомендаций о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми. Игры запланированы на 23 июля-8 августа 2021 года.

Днем ранее Джен Псаки, не поняв вопроса журналиста о Космических силах США, начала рассуждать о несуществующем военном самолете Space Force, пишет «Газета.ру».

