Байден заблудился возле Белого дома

Президент США Джо Байден заблудился на входе в свою резиденцию, проигнорировав указания агента безопаности, видеозапись опубликована на странице в Twitter издания The Hill.

Американский лидер проследовал не по специальной дорожке, а по газону, до этого сотрудник службы безопасности показал ему, куда идти.

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Случай вновь поднял волну критики в адрес 78-летнего политика, республиканцы в очередной раз высказались насчет когнитивных способностей президента.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает верным решением вывод войска из Афганистана. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белый ДомДжо Байден
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