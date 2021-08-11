Байден заблудился возле Белого дома
Президент США Джо Байден заблудился на входе в свою резиденцию, проигнорировав указания агента безопаности, видеозапись опубликована на странице в Twitter издания The Hill.
Американский лидер проследовал не по специальной дорожке, а по газону, до этого сотрудник службы безопасности показал ему, куда идти.
Случай вновь поднял волну критики в адрес 78-летнего политика, республиканцы в очередной раз высказались насчет когнитивных способностей президента.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает верным решением вывод войска из Афганистана. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Поток газа по «Ямалу-Европе» за сутки упал в полтора раза
- Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики
- Генерала Лебедя обвинили в попытке свержения Горбачева
- Гинцбург: Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно
- Байден заблудился возле Белого дома
- В Минздраве заявили, что вакцинацию от COVID-19 лучше пройти летом
- Гинцбург: говорить о победе над COVID-19 рано
- Мурашко назвал эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»
- Мишустин поручил представить предложения по особому налоговому режиму на Курилах
- В Литве 26 человек задержали после беспорядков возле здания парламента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru