Байден заблудился возле Белого дома

Президент США Джо Байден заблудился на входе в свою резиденцию, проигнорировав указания агента безопаности, видеозапись опубликована на странице в Twitter издания The Hill.

Американский лидер проследовал не по специальной дорожке, а по газону, до этого сотрудник службы безопасности показал ему, куда идти.