В Иркутской области завершили меднаблюдение за контактными лицами в связи с инфекцией
Медицинское наблюдение за всеми контактными лицами после заболевания сотрудницы противочумного института в Иркутской области завершено. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Как отметили в ведомстве, нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не обнаружено.
«Результаты почти 5 000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов», - указано в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойная, ведомство направило сведения о ситуации во Всемирную организацию здравоохранения.
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