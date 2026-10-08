В Иркутской области завершили меднаблюдение за контактными лицами в связи с инфекцией

Медицинское наблюдение за всеми контактными лицами после заболевания сотрудницы противочумного института в Иркутской области завершено. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

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Как отметили в ведомстве, нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не обнаружено.

«Результаты почти 5 000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов», - указано в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойная, ведомство направило сведения о ситуации во Всемирную организацию здравоохранения.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Иркутская ОбластьРоспотребнадзор

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