Байден не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана
Президент США Джо Байден заявил, что считает верным решением вывод войска из Афганистана. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.
По мнению американского лидера, власти Афганистана, местные военные и спецслужбы должны сами охранять свое государство. Он подчеркнул, что страна должна "сражаться за себя" сама. "Соединенные Штаты продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая поддержку с воздуха", - передает слова Байдена ТАСС.
Байден подчеркнул, что не жалеет о своем решении вывести войска из страны. Он отметил, что Вашингтон намерен и далее выполнять обязательства перед Кабулом.
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