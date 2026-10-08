«До 30 и после 50»: Кого из безработных бесплатно переобучают в России
Путь от поиска работы к новой профессии и большой зарплате занимает 10 месяцев, сказала в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб на пресс-конференции в НСН объяснила, кто при поиске работы может получить от государства бесплатное обучение по востребованным специальностям.
«Что делает государство для того, чтобы решить проблемы ищущих работу? Прежде всего это, конечно, обучение. В рамках нацпроекта "Кадры" есть достаточно существенное предложение для тех, кто находится в активном поиске работы – выбрать себе специальность по душе. Их огромное количество, выбор есть, и не обязательно это рабочая профессия. Обучение бесплатное, за счет государства. Участвовать может молодежь до 30 лет, а также все, кому больше 50 лет, а также женщины с детьми до 7 лет и папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Кроме того, этой опцией могут воспользоваться те, кто находится в ожидании потери работы», - указала депутат.
По словам Бессараб, всего за 10 месяцев можно превратиться из безработного в высокооплачиваемого специалиста.
«Можно за 10 месяцев обучиться востребованной профессии и стать высокооплачиваемым работником. Есть программа переобучения под востребованную специальность, если имеющаяся не устраивает. А для тех, кто вернулся с СВО, государство предусматривает обучение ещё по 17 специальностям», - разъяснила она.
Светлана Бессараб ранее в пресс-центре НСН назвала мифом информацию СМИ о том, что россияне сегодня якобы ищут работу дольше года.
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