По словам Бессараб, всего за 10 месяцев можно превратиться из безработного в высокооплачиваемого специалиста.

«Можно за 10 месяцев обучиться востребованной профессии и стать высокооплачиваемым работником. Есть программа переобучения под востребованную специальность, если имеющаяся не устраивает. А для тех, кто вернулся с СВО, государство предусматривает обучение ещё по 17 специальностям», - разъяснила она.

Светлана Бессараб ранее в пресс-центре НСН назвала мифом информацию СМИ о том, что россияне сегодня якобы ищут работу дольше года.

