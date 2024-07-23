Байден выступит с посвященной выходу из президентской гонки речью 24 июля
Американский лидер Джо Байден планирует выступить 24 июля с обращением, которое посвящено его решению покинуть президентскую гонку. Об этом сообщило издание Washington Post.
Речь Байдена станет его первым публичным выступлением после прекращения участия в предвыборной гонке. В течение минувшей недели Байден пребывал на самоизоляции после обнаружения у него COVID-19. Это стало почвой для различных слухов о здоровье политика.
При этом подробности грядущего выступления Байдена не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Байден 23 июля вернется на свое рабочее место в Белом доме.
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