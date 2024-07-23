Байден выступит с посвященной выходу из президентской гонки речью 24 июля

Речь Байдена станет его первым публичным выступлением после прекращения участия в предвыборной гонке. В течение минувшей недели Байден пребывал на самоизоляции после обнаружения у него COVID-19. Это стало почвой для различных слухов о здоровье политика.

При этом подробности грядущего выступления Байдена не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Байден 23 июля вернется на свое рабочее место в Белом доме.

