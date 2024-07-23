В Белом доме обещали «показать» Байдена 23 июля
23 июля 202406:02
Американский президент Джо Байден 23 июля вернется на свое рабочее место в Белом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на график главы государства, который опубликовала американская администрация.
Это произойдет после изоляции в доме Байдена в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса.
Президент покинет свой дом в 12.30 по местному времени, а спустя два часа прибудет на рабочем место, где примет регулярный брифинг.
Ранее на фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru