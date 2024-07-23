В Белом доме обещали «показать» Байдена 23 июля

Это произойдет после изоляции в доме Байдена в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса.

Президент покинет свой дом в 12.30 по местному времени, а спустя два часа прибудет на рабочем место, где примет регулярный брифинг.

Ранее на фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

