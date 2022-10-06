Байден выругался в микрофон на встрече с чиновником во Флориде
Президент США Джо Байден нецензурно высказался во время общения с чиновником во Флориде. Трансляцию встречи вели американские телеканалы.
Глава государства обменялся репликами с местными властями после выступления о мерах, которые предпринимает Вашингтон для помощи пострадавшим от урагана «Иан», пишет «Свободная пресса». В частности, Байден побеседовал с мэром города Форт-Мэйерс-Бич Рэем Мерфи, отмечает РИА ФАН.
«Никому не одолеть Байдена», — заявил президент, использовав при этом непечатное выражение.
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