Байден выругался в микрофон на встрече с чиновником во Флориде

Глава государства обменялся репликами с местными властями после выступления о мерах, которые предпринимает Вашингтон для помощи пострадавшим от урагана «Иан», пишет «Свободная пресса». В частности, Байден побеседовал с мэром города Форт-Мэйерс-Бич Рэем Мерфи, отмечает РИА ФАН.

«Никому не одолеть Байдена», — заявил президент, использовав при этом непечатное выражение.

