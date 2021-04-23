Байден второй раз за день оценил идеи Путина на саммите по климату

Байден заявил о "восхищении" идеями российского президента, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. По словам Байдена, он оценил слова Путина о сокращении выбросов углекислого газа.

Американский лидер заявил, что США и РФ по-прежнему могут сотрудничать и "приносить пользу" всему миру. Ранее в течение саммита Байден уже хвалил идеи российского президента. Он рассказал, что был "воодушевлен" речью Путина.

