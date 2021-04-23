Байден второй раз за день оценил идеи Путина на саммите по климату

Президент США Джо Байден второй раз высоко оценил предложения президента России Владимира Путина на саммите по климату. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Байден заявил о "восхищении" идеями российского президента, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. По словам Байдена, он оценил слова Путина о сокращении выбросов углекислого газа.

Американский лидер заявил, что США и РФ по-прежнему могут сотрудничать и "приносить пользу" всему миру. Ранее в течение саммита Байден уже хвалил идеи российского президента. Он рассказал, что был "воодушевлен" речью Путина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденКлимат
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