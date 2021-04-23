Байден обрадовался призыву Путина к международному сотрудничеству по климату

Президент США Джо Байден на сессии Международного климатического саммита в Вашингтоне заявил, что его обрадовал призыв президента РФ Владимира Путина к сотрудничеству в решении климатических проблем.

«Меня очень обрадовал призыв Путина к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа. Соединенные Штаты хотят работать с Россией и другими странами в этом направлении», — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский лидер отметил, что это «прекрасное обещание», сообщает Газета.ру.

Накануне Путин в ходе своего выступления на климатическом саммите предложил всем странам подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата, отмечает МИР 24. Российский лидер подчеркнул важность широкого сотрудничества в этой сфере, что позволило бы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Позже предложения Путина высоко оценил представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, назвав их «прогрессивными», напоминает РЕН ТВ.

Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата проходит в онлайн-формате 22–23 апреля. В рамках встречи 40 мировых лидеров обсудят глобальные экологические проблемы и совместную борьбу с изменением климата.

