Байден обрадовался призыву Путина к международному сотрудничеству по климату
Президент США Джо Байден на сессии Международного климатического саммита в Вашингтоне заявил, что его обрадовал призыв президента РФ Владимира Путина к сотрудничеству в решении климатических проблем.
«Меня очень обрадовал призыв Путина к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа. Соединенные Штаты хотят работать с Россией и другими странами в этом направлении», — цитирует Байдена РИА Новости.
Американский лидер отметил, что это «прекрасное обещание», сообщает Газета.ру.
Накануне Путин в ходе своего выступления на климатическом саммите предложил всем странам подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата, отмечает МИР 24. Российский лидер подчеркнул важность широкого сотрудничества в этой сфере, что позволило бы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Позже предложения Путина высоко оценил представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, назвав их «прогрессивными», напоминает РЕН ТВ.
Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата проходит в онлайн-формате 22–23 апреля. В рамках встречи 40 мировых лидеров обсудят глобальные экологические проблемы и совместную борьбу с изменением климата.
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