Байден встретится с Зеленским 21 мая

Президент США Джо Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиров Зеленским в воскресенье, 21 мая, в Хиросиме, сообщил Белый дом.

СМИ: Байден поддержал тренировку украинцев на истребителях F-16

Накануне СМИ сообщали, что Байден во время пребывания на саммите Группы семи в Хиросиме объявит о новом пакете поддержки Украине.

По данным Reuters, ожидается, что Киев получит военную помощь на сумму $375 млн.

Байден попросил журналистов замолчать после вопросов о дефолте в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден

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