Байден встретится с Зеленским 21 мая

Накануне СМИ сообщали, что Байден во время пребывания на саммите Группы семи в Хиросиме объявит о новом пакете поддержки Украине.

По данным Reuters, ожидается, что Киев получит военную помощь на сумму $375 млн.

Байден попросил журналистов замолчать после вопросов о дефолте в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

