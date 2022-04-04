Байден вновь выступил с огульными обвинениями в адрес Путина

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден вновь допустил оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. Глава Белого дома назвал российского коллегу «военным преступником», цитирует его Reuters.

Байден ранее уже высказывался в том же духе в адрес российского лидера. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал это как «недопустиму и непростительную риторику».

На этот раз президент США также заявил, что намерен призвать к международному судебному разбирательству в связи с событиями в городе Буча Киевской области Украины, где, по утверждению Киева, после выхода российских войск обнаружены десятки тел со связанными руками и следами выстрелов в голову. Байден также заявил, что Вашингтон продолжит вводить дополнительные санкции против РФ.