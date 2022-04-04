Байден вновь выступил с огульными обвинениями в адрес Путина

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден вновь допустил оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. Глава Белого дома назвал российского коллегу «военным преступником», цитирует его Reuters.

Байден ранее уже высказывался в том же духе в адрес российского лидера. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал это как «недопустиму и непростительную риторику».

На этот раз президент США также заявил, что намерен призвать к международному судебному разбирательству в связи с событиями в городе Буча Киевской области Украины, где, по утверждению Киева, после выхода российских войск обнаружены десятки тел со связанными руками и следами выстрелов в голову. Байден также заявил, что Вашингтон продолжит вводить дополнительные санкции против РФ.

«Фейки и подлоги»: Россия требует от ООН расследовать события в Буче

Дмитрий Песков сегодня отверг обвинения в причастности России к убийствам мирных жителей Бучи. Он подчеркнул, что Москва выступает за обсуждение этой ситуации на самом высоком уровне, вплоть до Совета Безопасности ООН. Песков сослался на позицию министерства обороны РФ, которое назвало фейками и постановкой фото и видео, которые запечатлели убитых местных жителей.

Однако мировые СМИ приводят новые «свидетельства очевидцев», которые рассказывают, что люди гибли от рук российских военных, и приводят «конкретные факты». Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку «провокациям» со стороны Украины в Буче. СКР считает, что такие действия попадают под статью 207.3 Уголовного кодекса РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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