The Hill: Байден собирается добиться переизбрания в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден рассказал бывшему американскому лидеру Бараку Обаме о планах по выдвижению своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американская газета The Hill.

Собеседники издания подчеркнули, что Байден остается тем представителем Демократической партии, у которого есть больше всего шансов победить на выборах бывшего президента США Дональда Трампа, если тот представит свою кандидатуру от Республиканской партии.

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В Белом доме отказались комментировать беседу политиков. При этом один из советников Байдена напомнил журналистам газеты, что президент уже сам публично заявлял о намерениях выдвигаться на второй срок.

Ранее бывший врач экс-президента США Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности действующего лидера страны Джо Байдена угрожают «национальной безопасности».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентСШАВыборыБарак ОбамаДжо Байден
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