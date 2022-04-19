The Hill: Байден собирается добиться переизбрания в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден рассказал бывшему американскому лидеру Бараку Обаме о планах по выдвижению своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американская газета The Hill.

Собеседники издания подчеркнули, что Байден остается тем представителем Демократической партии, у которого есть больше всего шансов победить на выборах бывшего президента США Дональда Трампа, если тот представит свою кандидатуру от Республиканской партии.