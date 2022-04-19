The Hill: Байден собирается добиться переизбрания в 2024 году
Действующий президент США Джо Байден рассказал бывшему американскому лидеру Бараку Обаме о планах по выдвижению своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американская газета The Hill.
Собеседники издания подчеркнули, что Байден остается тем представителем Демократической партии, у которого есть больше всего шансов победить на выборах бывшего президента США Дональда Трампа, если тот представит свою кандидатуру от Республиканской партии.
В Белом доме отказались комментировать беседу политиков. При этом один из советников Байдена напомнил журналистам газеты, что президент уже сам публично заявлял о намерениях выдвигаться на второй срок.
Ранее бывший врач экс-президента США Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности действующего лидера страны Джо Байдена угрожают «национальной безопасности».
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