Американские власти объяснили инцидент с Байденом и пасхальным кроликом
Пресс-секретарь сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули Эбигейл Марон в своём Twitter заявила, что человек в костюме пасхального кролика позволил президенту США Джо Байдену уклониться от каверзного вопроса журналиста.
По её словам, в костюме была сотрудница Белого дома Меган Хейс, которая подошла к американскому лидеру в тот момент, когда он давал комментарии по Афганистану и, видимо, начал говорить «не по плану».
Инцидент произошёл во время празднования Католической Пасхи. На опубликованном в соцсетях ролике видно, как к Байдену, который общается с журналистами, неожиданно подходит большой пасхальный кролик и уводит его.
Ранее Байден заявил, что готов посетить Киев, однако в Белом доме отметили, что пока поездка американского лидера на Украину не планируется, сообщает RT.
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