Американские власти объяснили инцидент с Байденом и пасхальным кроликом

По её словам, в костюме была сотрудница Белого дома Меган Хейс, которая подошла к американскому лидеру в тот момент, когда он давал комментарии по Афганистану и, видимо, начал говорить «не по плану».

Инцидент произошёл во время празднования Католической Пасхи. На опубликованном в соцсетях ролике видно, как к Байдену, который общается с журналистами, неожиданно подходит большой пасхальный кролик и уводит его.

Ранее Байден заявил, что готов посетить Киев, однако в Белом доме отметили, что пока поездка американского лидера на Украину не планируется, сообщает RT.