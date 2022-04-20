Американские власти объяснили инцидент с Байденом и пасхальным кроликом

Пресс-секретарь сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули Эбигейл Марон в своём Twitter заявила, что человек в костюме пасхального кролика позволил президенту США Джо Байдену уклониться от каверзного вопроса журналиста.

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По её словам, в костюме была сотрудница Белого дома Меган Хейс, которая подошла к американскому лидеру в тот момент, когда он давал комментарии по Афганистану и, видимо, начал говорить «не по плану».

Инцидент произошёл во время празднования Католической Пасхи. На опубликованном в соцсетях ролике видно, как к Байдену, который общается с журналистами, неожиданно подходит большой пасхальный кролик и уводит его.

Ранее Байден заявил, что готов посетить Киев, однако в Белом доме отметили, что пока поездка американского лидера на Украину не планируется, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПасхаПрезидент СШАДжо Байден
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