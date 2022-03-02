Байден в Конгрессе назвал украинцев иранцами

Президент США Джо Байден перепутал украинцев и иранцев, выступая с речью перед Конгрессом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Говоря о спецоперации России на Украине, Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин «может окружить Киев танками, но никогда не получит душ и сердец иранцев».

В феврале глава Белого дома в речи о возможном «вторжении» на Украину перепутал Россию с Германией, напоминает Ura.ru.

«Если Германия… если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока — 2" не станет, мы положим ему конец», — заявил тогда Байден.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаДжо Байден
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