Байден в Конгрессе назвал украинцев иранцами
Президент США Джо Байден перепутал украинцев и иранцев, выступая с речью перед Конгрессом. Об этом сообщает РИА Новости.
Говоря о спецоперации России на Украине, Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин «может окружить Киев танками, но никогда не получит душ и сердец иранцев».
В феврале глава Белого дома в речи о возможном «вторжении» на Украину перепутал Россию с Германией, напоминает Ura.ru.
«Если Германия… если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока — 2" не станет, мы положим ему конец», — заявил тогда Байден.
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