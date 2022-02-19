Байден усомнился в возможности применения Путиным ядерного оружия

Президент России Владимир Путин вряд ли «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность использования ядерного оружия, считает президент США Джо Байден.

Байден проведет онлайн-встречу по Украине с главами стран G7

Глава Белого дома заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов после своего выступления по поводу обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее Байден заявил, что Россия намерена атаковать Украину «в предстоящие дни».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир ПутинДжо Байден
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