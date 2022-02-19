Байден усомнился в возможности применения Путиным ядерного оружия
19 февраля 202203:33
Президент России Владимир Путин вряд ли «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность использования ядерного оружия, считает президент США Джо Байден.
Глава Белого дома заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов после своего выступления по поводу обострения ситуации вокруг Украины.
Ранее Байден заявил, что Россия намерена атаковать Украину «в предстоящие дни».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru