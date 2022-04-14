Байден: цены в США растут из-за спецоперации на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что специальная военная операция РФ на Украине привела к подорожанию бензина и продуктов питания во всем мире. Об этом он сообщил во время выступления в Северной Каролине.

В США заявили, что не пытаются никого заставить вводить санкции против РФ

Байден утверждает, что на 70% рост инфляции в США стал результатом событий на Украине. По его мнению, действия Путина влияют на цены на нефть.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Украина и Россия являются крупнейшими производителями пшеницы в мире.

Байден и ранее неоднократно обвинял кризис вокруг Украины в увеличении цен. Кроме того, он утверждал, что инфляция в США бьет рекорды из-за действий России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо БайденИнфляция
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