Байден: цены в США растут из-за спецоперации на Украине

Байден утверждает, что на 70% рост инфляции в США стал результатом событий на Украине. По его мнению, действия Путина влияют на цены на нефть.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Украина и Россия являются крупнейшими производителями пшеницы в мире.

Байден и ранее неоднократно обвинял кризис вокруг Украины в увеличении цен. Кроме того, он утверждал, что инфляция в США бьет рекорды из-за действий России.

