Байден: США не намерены размещать ракеты на Украине
16 февраля 202200:53
Президент США Джо Байден заявил, что США не намерены размещать ракеты на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Байдена, ни США, ни НАТО таких планов не имеют. Он также подчеркнул, что США не пытаются дестабилизировать РФ.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»заявил, что теперь Украине не удастсяпросто так отказаться от своего желания вступить в НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- ВОЗ: Число смертей от COVID выросло на 4% за неделю
- Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать «вторжение»
- WSJ: Жительница Нью-Йорка стала четвертым человеком, вылечившемся от ВИЧ
- Макрон призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР
- США заявили о неготовности признать власть талибов на данном этапе
- В Москве блогера Даню Милохина сбил велосипедист
- В Санкт-Петербурге достигли 100% коллективного иммунитета
- Шольц положительно оценил переговоры с Путиным
- Лавров предупредил Блинкена о недопустимости «нагнетания» Вашингтоном и агрессивной риторики
- Сайты Минобороны Украины и некоторых банков перестали работать
15 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru