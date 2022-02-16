Байден: США не намерены размещать ракеты на Украине

По словам Байдена, ни США, ни НАТО таких планов не имеют. Он также подчеркнул, что США не пытаются дестабилизировать РФ.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»заявил, что теперь Украине не удастсяпросто так отказаться от своего желания вступить в НАТО.





