Байден: США не намерены размещать ракеты на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что США не намерены размещать ракеты на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский: Украина не отказывается от пути в НАТО

По словам Байдена, ни США, ни НАТО таких планов не имеют. Он также подчеркнул, что США не пытаются дестабилизировать РФ.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»заявил, что теперь Украине не удастсяпросто так отказаться от своего желания вступить в НАТО.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАБайден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры