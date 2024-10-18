Байден: США и Германия обязаны поддерживать Украину

США и Германия являются крупнейшими помощниками Украины в её борьбе за выживание. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Байден созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Киеву

В ходе общения с журналистами перед закрытыми переговорами с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он указал, что Украину ждёт «тяжёлая зима».

По его словам, США и Германия обязаны продолжать предоставление помощи Украине, даже с учётом высокой стоимости такой поддержки.

Ранее Шольц заявил, что в военной помощи Украине Германия будет делать основной акцент на средствах ПВО, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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