Байден: США и Германия обязаны поддерживать Украину
18 октября 202414:49
США и Германия являются крупнейшими помощниками Украины в её борьбе за выживание. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
В ходе общения с журналистами перед закрытыми переговорами с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он указал, что Украину ждёт «тяжёлая зима».
По его словам, США и Германия обязаны продолжать предоставление помощи Украине, даже с учётом высокой стоимости такой поддержки.
Ранее Шольц заявил, что в военной помощи Украине Германия будет делать основной акцент на средствах ПВО, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ потеряли на Курском направлении более более 24 367 военнослужащих
- Байден: США и Германия обязаны поддерживать Украину
- Милонов объяснил, против кого направлен запрет пропаганды чайлдфри
- СМИ: Экс-участник группы Little Big Лиссов попал в реанимацию
- Крымчанина приговорили к 13 годам колонии за госизмену
- Стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»
- Виторган заявил, что фильмы об СВО очень важны для молодежи
- Заявки Шамана на регистрацию знака «Я русский» будет рассмотрена в течении 4 месяцев
- Рютте: НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией
- Жителей Курганской области призвали сдавать оружие на нужды СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru