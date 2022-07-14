Байден растерялся при сходе в аэропорту Израиля
Американский президент Джо Байден растерялся в аэропорту Израиля, сообщает телеканал «360».
Сойдя с трапа самолета, глава государства не понял, что ему делать дальше и попросил совета. Байден замялся на красной дорожке и поинтересовался у своего окружения, как поступить. «Что я сейчас делаю?» — спросил глава Белого дома.
Президента вежливо подтолкнули к середине дорожки, приглашая сделать шаг.
Напомним, сотрудник секретной службы США после драки с женщиной был задержан правоохранительными органами Израиля и срочном порядке выслан из страны. Инцидент с участием одного из телохранителей американского президента Джо Байдана произошел рядом с одним из израильских баров.
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