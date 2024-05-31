Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Документ предусматривает военную и гражданскую поддержку Киева в размере почти 6,5 млрд евро в течение 2024–2026 годов. В частности, Швеция предоставит Украине специализированных самолётов дальней радиолокационной разведки ASC-890, а также рассмотрит вопрос передачи истребителей JAS 39 Gripen.

По словам Зеленского, также соглашением предусмотрены локализация, ремонт, техническое обслуживание и производство шведской оборонной продукции на украинской территории.

«Швеция продолжит вносить свой вклад в восстановление Украины и поддерживать реформы Украины и подготовку к будущему членству в ЕС и НАТО», - отметили в шведском правительстве.

Ранее официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что Греция не планирует подписывать с Украиной соглашение об обороне, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

