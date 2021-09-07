Байден считает ураган «Ида» свидетельством изменения климата
Президент США Джо Байден заявил, что ураган «Ида», который привел к многочисленным жертвам на северо-востоке страны, является свидетельством изменением климата. Об этом говорится в сообщении Белого дома, опубликованном по итогам визита Байдена наиболее пострадавшего штата Нью-Джерси, передает ТАСС.
В ходе своего визита президент выразил соболезнования близким погибших. По последним данным, в результате наводнений погибли около 50 человек, большинство из которых в штате Нью-Джерси.
В конце августа Байден выступил с предупреждением, что ураган «Ида», который обрушился на южные районы страны, будет «разрушительным».
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