Байден считает ураган «Ида» свидетельством изменения климата

В ходе своего визита президент выразил соболезнования близким погибших. По последним данным, в результате наводнений погибли около 50 человек, большинство из которых в штате Нью-Джерси.

В конце августа Байден выступил с предупреждением, что ураган «Ида», который обрушился на южные районы страны, будет «разрушительным».





