Байден: Ураган «Ида» будет разрушительным

По его словам, будут задействованы ресурсы всей страны для ликвидации последствий стихии. Как считают специалисты, ураган будет сопровождаться обильными осадками и подъемом уровня воды на несколько метров.

Ему присвоена четвертая категория из пяти возможных. В настоящее время на побережье Луизианы скорость ветра превышает 240 километров в час.

Ранее на побережье США обрушился тропический шторм «Генри».

