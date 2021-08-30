Байден: Ураган «Ида» будет разрушительным
Американский президент Джо Байден выступил с предупреждением, что ураган «Ида», который обрушился на южные районы страны, будет «разрушительным», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.
По его словам, будут задействованы ресурсы всей страны для ликвидации последствий стихии. Как считают специалисты, ураган будет сопровождаться обильными осадками и подъемом уровня воды на несколько метров.
Ему присвоена четвертая категория из пяти возможных. В настоящее время на побережье Луизианы скорость ветра превышает 240 километров в час.
Ранее на побережье США обрушился тропический шторм «Генри».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+19 286 / сут.
Умерли
182 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+16 804 / сут.
- Байден: Ураган «Ида» будет разрушительным
- На Ставрополье произошла автоавария с шестью погибшими
- Стало известно о переносе встречи Зеленского и Байдена на 1 сентября
- Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу
- В Сербии обнаружили нашли неизвестную коллекцию автографов и шаржей, созданную поэтом Бродским
- Москвичам назвали дату погодной осени
- Шойгу отрицает угрозу РФ со стороны Украины
- В США подтвердили удар по террористу-смертнику
- СМИ: удар в Кабуле нанесли США
- Шойгу: В Вооруженные силы поставят более 2 тысяч беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru