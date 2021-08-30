Байден: Ураган «Ида» будет разрушительным

Американский президент Джо Байден выступил с предупреждением, что ураган «Ида», который обрушился на южные районы страны, будет «разрушительным», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.

Турист из Москвы погиб во время урагана в Тверской области

По его словам, будут задействованы ресурсы всей страны для ликвидации последствий стихии. Как считают специалисты, ураган будет сопровождаться обильными осадками и подъемом уровня воды на несколько метров.

Ему присвоена четвертая категория из пяти возможных. В настоящее время на побережье Луизианы скорость ветра превышает 240 километров в час.

Ранее на побережье США обрушился тропический шторм «Генри».

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:Джо БайденУраганСША
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