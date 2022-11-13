Байден с опозданием, но послушал речь Лаврова на Восточноазиатском саммите
Президент США Джо Байден задержался, но успел послушать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходил в Камбодже. Снимок с форума, на котором можно узнать главу Белого дома, опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
«Сергей Лавров выступил на саммите ВАС», — подписала фото Захарова.
Байден сидел рядом с лидерами Сингапура и Филиппин, пишет Газета.ru.
Также на ВАС в ходе выступления Лаврова были другие представители американской делегации - госсекретарь Энтони Блинкен и советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Ранее участники ВАС не смогли принять коллективные решения по итогам Восточноазиатского саммита, потому что США и ряд западных стран дали неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского МИДа Сергея Лаврова.
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