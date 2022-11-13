Байден с опозданием, но послушал речь Лаврова на Восточноазиатском саммите

Президент США Джо Байден задержался, но успел послушать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходил в Камбодже. Снимок с форума, на котором можно узнать главу Белого дома, опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

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«Сергей Лавров выступил на саммите ВАС», — подписала фото Захарова.

Байден сидел рядом с лидерами Сингапура и Филиппин, пишет Газета.ru.

Также на ВАС в ходе выступления Лаврова были другие представители американской делегации - госсекретарь Энтони Блинкен и советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее участники ВАС не смогли принять коллективные решения по итогам Восточноазиатского саммита, потому что США и ряд западных стран дали неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского МИДа Сергея Лаврова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФорумСергей ЛавровБайденДжо Байден
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