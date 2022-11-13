Из-за неприемлемых оценок США ситуации на Украине не принято решение Восточноазиатского саммита

Российскую делегацию на саммите ВАС в Камбоджи возглавил Лавров Саммит.

«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени», - заявил глава российского МИД.

Россия участвует в Восточноазиатском саммите с октября 2010 года, когда в Ханое состоялся пятый ВАС. Эта платформа объединяет лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.

