Из-за неприемлемых оценок США ситуации на Украине не принято решение Восточноазиатского саммита
США и ряд западных стран дали неприемлемые оценки ситуации вокруг Украине и настаивали на их включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС). Из-за этого, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, участники не смогли принять коллективные решения, передает РИА Новости.
Российскую делегацию на саммите ВАС в Камбоджи возглавил Лавров Саммит.
«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени», - заявил глава российского МИД.
Россия участвует в Восточноазиатском саммите с октября 2010 года, когда в Ханое состоялся пятый ВАС. Эта платформа объединяет лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.
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