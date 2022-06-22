Байден: рост стоимости бензина в США был неизбежен при введении санкций против РФ

Рост цен на бензин в США был неизбежен при введении санкций против России. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Представители США проведут переговоры с талибами в ближайшие дни

Таким образом он ответил на критику республиканцев по данному вопросу. По словам президента, они тем самым показывают нежелание оказывать поддержку Украине, на территории которой Россия ведет военные действия.

Ранее Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал «субпродуктом» помощи Вашингтона Украине. Американский президент подчеркнул, что власти пытаются минимизировать последствия для экономики Соединенных Штатов.

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ФОТО: РИА Новости
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