Байден рассказал, в каких сферах могут сотрудничать США и Россия

С другой стороны, американский лидер заявил о намерении дать зеркальный ответ на потенциальные «кибератаки и вмешательство в экономику Соединенных Штатов» со стороны российских властей. Так Байден прокомментировал разногласия российско-американского диалога.

Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что лидер страны Джо Байден напрямую бросил вызов по нескольким вопросам главе России Владимиру Путину во время саммита в Женеве 16 июня.

