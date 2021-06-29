Байден рассказал, в каких сферах могут сотрудничать США и Россия
Американский президент Джо Байден включил в перечень сфер сотрудничества с Москвой борьбу с климатическими изменениями и вопросы нераспространения ядерного оружия, сообщила пресс-служба Белого дома.
С другой стороны, американский лидер заявил о намерении дать зеркальный ответ на потенциальные «кибератаки и вмешательство в экономику Соединенных Штатов» со стороны российских властей. Так Байден прокомментировал разногласия российско-американского диалога.
Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что лидер страны Джо Байден напрямую бросил вызов по нескольким вопросам главе России Владимиру Путину во время саммита в Женеве 16 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 650 / сут.
Умерли
134 тыс.+611 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 626 / сут.
- Писатель Джордж Мартин анонсировал другую концовку «Игры престолов»
- Японцам посоветовали эвакуироваться из-за мощных ливней
- Стало известно, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
- Байден рассказал, в каких сферах могут сотрудничать США и Россия
- На реке Уссури в Приморье пропали трое детей
- Ученые: коронавирус стал заражать людей новым способом
- В Китае сообщили, как Россия посмеялась над США
- Стало известно, почему нельзя долго находиться на пляже
- 13 тысяч жителей Нижегородской области остались без электричества из-за непогоды
- Эксперт сообщил, как ездить в поездах со скидкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru