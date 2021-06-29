Байден рассказал, в каких сферах могут сотрудничать США и Россия

Американский президент Джо Байден включил в перечень сфер сотрудничества с Москвой борьбу с климатическими изменениями и вопросы нераспространения ядерного оружия, сообщила пресс-служба Белого дома.

Эксперт сообщил, изменится ли политика России после саммита в Женеве

С другой стороны, американский лидер заявил о намерении дать зеркальный ответ на потенциальные «кибератаки и вмешательство в экономику Соединенных Штатов» со стороны российских властей. Так Байден прокомментировал разногласия российско-американского диалога.

Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что лидер страны Джо Байден напрямую бросил вызов по нескольким вопросам главе России Владимиру Путину во время саммита в Женеве 16 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияДжо Байден
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