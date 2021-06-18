В Белом доме заявили, что Байден бросил вызов Путину

Отмечается, что Байден четко выразил позицию по соблюдению прав человека в России, а также подчеркнул неприемлемость некоторых действий в киберпространстве. Он обрисовал Путину четкие границы по этому поводу, пишет Газета.ру.

Ранее лидер Республиканской партии Кевин Маккарти упрекнул президента-демократа Джо Байдена в излишней мягкости. Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что саммит был выгоден лишь для России, сообщил РЕН ТВ.

