В Белом доме заявили, что Байден бросил вызов Путину
Советник президента США Джейк Салливан заявил, что лидер страны Джо Байден напрямую бросил вызов по нескольким вопросам главе России Владимиру Путину во время саммита в Женеве 16 июня, сообщили РИА Новости.
Отмечается, что Байден четко выразил позицию по соблюдению прав человека в России, а также подчеркнул неприемлемость некоторых действий в киберпространстве. Он обрисовал Путину четкие границы по этому поводу, пишет Газета.ру.
Ранее лидер Республиканской партии Кевин Маккарти упрекнул президента-демократа Джо Байдена в излишней мягкости. Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что саммит был выгоден лишь для России, сообщил РЕН ТВ.
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