Байден рассказал о своей любви к поездам
Американский лидер Джо Байден сообщил о том, что его любовь к поездам чуть не стоила жизни кондуктору - опасность исходила от руководства Секретной службы США, передает РИА Новости.
Глава Белого дома рассказал, что Секретная служба не любила, когда он пользовался поездами, которыми он пользовался, чтобы на выходных из Вашингтона отправиться в родной Делавэр. Когда он занимал должность вице-президентом в администрации Барака Обамы, у Байдена было право использовать самолет, но он отказывался из-за дороговизны такого вида транспорта.
«Я сел в поезд в пятницу, и эти ребята, они мне стали почти семьей, кондукторы. И один говорит: "Джоуи, малыш", и вот так хватает мою щеку», - рассказал Байден. По словам действующего президента, тогда он подумал, что Секретная служба застрелит кондуктора.
На днях житель штата Оклахома в США был арестован по подозрению в отправке сообщений с угрозами убить президента страны Джо Байдена, а также членов Конгресса и их семьи.
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