Байден рассказал о своей любви к поездам

Глава Белого дома рассказал, что Секретная служба не любила, когда он пользовался поездами, которыми он пользовался, чтобы на выходных из Вашингтона отправиться в родной Делавэр. Когда он занимал должность вице-президентом в администрации Барака Обамы, у Байдена было право использовать самолет, но он отказывался из-за дороговизны такого вида транспорта.

«Я сел в поезд в пятницу, и эти ребята, они мне стали почти семьей, кондукторы. И один говорит: "Джоуи, малыш", и вот так хватает мою щеку», - рассказал Байден. По словам действующего президента, тогда он подумал, что Секретная служба застрелит кондуктора.

На днях житель штата Оклахома в США был арестован по подозрению в отправке сообщений с угрозами убить президента страны Джо Байдена, а также членов Конгресса и их семьи.

