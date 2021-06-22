Жителя США арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов

Житель штата Оклахома в США был арестован по подозрению в отправке сообщений с угрозами убить президента страны Джо Байдена, а также членов Конгресса и их семьи. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

В сообщении указано, что с мая по июнь 58-летний Джон Аренс отправлял электронные письма с угрозами местному телеканалу KOTV (Newson6). При этом он также требовал выплат.

"Арест и предъявление обвинений - это первый шаг к привлечению людей к ответственности за их предполагаемые действия", - заявил исполняющий обязанности прокурора США в штате Охлакома Клинт Джонсон. Его слова приводит Минюст.

Подозреваемый задержан 18 июня у себя дома в городе Талса. По предварительной информации, Аренс признал вину во время допроса.

