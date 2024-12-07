Байден рассказал о размещении в Европе 80 тысяч американских солдат
Восемьдесят тысяч военнослужащих США находятся в странах Европы. Об этом заявил американский президент Джо Байден в письме руководству обеих палат конгресса Соединенных Штатов, передает РИА Новости.
«Около 80 тысяч военнослужащих... направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — указал Байден.
Как отметил американский президент, войска США находятся там для «успокоения союзников» и сдерживания «дальнейшей российской агрессии».
Между тем американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии войны с Россией.
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