Байден рассказал о размещении в Европе 80 тысяч американских солдат

Восемьдесят тысяч военнослужащих США находятся в странах Европы. Об этом заявил американский президент Джо Байден в письме руководству обеих палат конгресса Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

«Около 80 тысяч военнослужащих... направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — указал Байден.

Как отметил американский президент, войска США находятся там для «успокоения союзников» и сдерживания «дальнейшей российской агрессии».

Между тем американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии войны с Россией.

