Карлсон: США фактически находятся в состоянии войны с Россией

По его словам, об этом большинство американцев не подозревает. Телведевущий указал, что «американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России», а начало ядерной войны «намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса».

Карлсон также заявил, что прибыл в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

