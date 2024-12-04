Карлсон: США фактически находятся в состоянии войны с Россией

США фактически находятся в состоянии войны с Москвой, сообщил в видеоролике в социальной сети X американский журналист Такер Карлсон.

Карлсон заявил, что США запретили Зеленскому общаться с ним

По его словам, об этом большинство американцев не подозревает. Телведевущий указал, что «американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России», а начало ядерной войны «намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса».

Карлсон также заявил, что прибыл в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЖурналистыРоссияСША

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