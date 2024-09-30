Байден распорядился выделить $567 миллионов на военную помощь Тайваню
Американский лидер Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте Белого дома.
Отмечается, что средства выделяются на оборонную продукцию, услуги Пентагона, а также на подготовку и обучение в военной сфере. Согласно данным, в 2023 году Соединенные Штаты выделили Тайваню 345 миллионов долларов по линии министерства обороны.
Ранее Минобороны КНР потребовало от американских властей отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. По словам зампредседателя центрального военного совета Китая Чжан Юся, тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений, а «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru