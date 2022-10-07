В ООН прокомментировали слова Зеленского о ядерном ударе по России
Позиция ООН о неприемлемости, в том числе дискуссии о ядерном конфликте остается прежней, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефан Дюжаррик.
Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о ядерном ударе по России. «Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась», - отметил Дюжаррик.
Зеленский потребовал от США и НАТО нанести превентивный ядерный удар по территории России. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru