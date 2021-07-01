Байден провел совещание во Флориде, где обрушился жилой дом

Президент США Джо Байден встретился с представителями экстренных служб и властей Серфсайда (штат Флорида), где 24 июня произошло обрушение жилого дома. Об этом сообщает ТАСС.

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В частности, Байден выразил уверенность в возможности федерального правительства полностью покрыть затраты местных властей на поисково-спасательные работы. В свою очередь, глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила хорошую кооперацию властей разных уровней в работе над ликвидацией последствий инцидента.

Ранее стало известно, что число жертв обрушения жилого дома в Майами достигло 18 человек. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.

Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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