Число жертв обрушения здания в Майами увеличилось до 18

Ранее погибших насчитывалось 16. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.

Властям после обрушения пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Это позволит получить доступ к некоторым дополнительным фондам.

Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич.

