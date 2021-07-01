Число жертв обрушения здания в Майами увеличилось до 18

Число жертв обрушения жилого дома в Майами достигло 18 человек, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

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Ранее погибших насчитывалось 16. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.

Властям после обрушения пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Это позволит получить доступ к некоторым дополнительным фондам.

Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич.

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