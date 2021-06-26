Россия запросила у США данные о гражданстве пострадавших при обрушении дома во Флориде

Диппредставительство РФ в США направило запрос о наличии россиян среди пострадавших при обрушении здания в штате Флорида. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях.

12-этажный дом в городе Серфсайд обрушился в четверг 24 июня, пропавшими без вести считаются около 100 человек. Посольство РФ в США подчеркнуло, что готово оказать помощь соотечественникам и их родственникам.

«Интерфакс» передает, что жертвой обрушения считается как минимум один человек. Причина ЧП пока что неизвестна. Поиски выживших осложняются дождями. Кроме того, бригады спасателей и кинологов работают под обломками здания.

