Россия запросила у США данные о гражданстве пострадавших при обрушении дома во Флориде
Диппредставительство РФ в США направило запрос о наличии россиян среди пострадавших при обрушении здания в штате Флорида. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях.
12-этажный дом в городе Серфсайд обрушился в четверг 24 июня, пропавшими без вести считаются около 100 человек. Посольство РФ в США подчеркнуло, что готово оказать помощь соотечественникам и их родственникам.
«Интерфакс» передает, что жертвой обрушения считается как минимум один человек. Причина ЧП пока что неизвестна. Поиски выживших осложняются дождями. Кроме того, бригады спасателей и кинологов работают под обломками здания.
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