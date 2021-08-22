Байден проведет консультации с Пентагоном о необходимости отправки дополнительных сил в Кабул

Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC воскресенье, 22 августа.

«В данный момент, как мы считаем, у нас достаточно сил на месте, однако каждый день президент спрашивает военное командование, в том числе тех, кто находится в аэропорту, и тех, кто находится в Пентагоне, нужны ли им дополнительные ресурсы, дополнительные силы. Пока что ответ был "нет", но он спросит еще раз сегодня», - цитирует Салливана ТАСС.

Напомним, по данным Байдена, которые он озвучил в пятницу, в аэропорту Кабула находятся около 6 тысяч американских военнослужащих.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заподозрил США в намеренной передаче новейшей техники и вооружений «Талибану».

«Трамп может говорить все, что угодно. Но я подозреваю, что американцы оставили это оружие намеренно. Подозреваю, что американским военным была поставлена задача максимально оставить техники и вооружения «Талибану»», - заявил Стрелков.

