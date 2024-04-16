Байден продлил запрет на прием в портах США связанных с Россией судов

Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах судов под российским флагом. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

СМИ: В США запретят пользоваться программами «Лаборатории Касперского»

«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», - сказано в сообщении американской администрации.

США 13 апреля ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. На ввезенные до этой даты металлы мера не распространяется.

Ранее Соединенные Штаты сняли санкции с Ost-West Handeslbank - бывшего европейского подразделения российского банка ВТБ, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияДжо БайденСША

Горячие новости

Все новости

партнеры