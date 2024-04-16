Байден продлил запрет на прием в портах США связанных с Россией судов
Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах судов под российским флагом. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», - сказано в сообщении американской администрации.
США 13 апреля ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. На ввезенные до этой даты металлы мера не распространяется.
Ранее Соединенные Штаты сняли санкции с Ost-West Handeslbank - бывшего европейского подразделения российского банка ВТБ, напоминает «Радиоточка НСН».
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