Байден продлил запрет на прием в портах США связанных с Россией судов

«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», - сказано в сообщении американской администрации.

США 13 апреля ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. На ввезенные до этой даты металлы мера не распространяется.

Ранее Соединенные Штаты сняли санкции с Ost-West Handeslbank - бывшего европейского подразделения российского банка ВТБ, напоминает «Радиоточка НСН».

