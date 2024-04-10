СМИ: В США запретят пользоваться программами «Лаборатории Касперского»
Власти США намерены запретить гражданам и предприятиям в стране использовать программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, ограничения планируют ввести из соображений национальной безопасности. Компании запретят предоставлять пользователям доступ к ряду продуктов и некоторые услуги в Соединенных Штатах.
Вероятно, решение вступит в силу в следующем месяце, отмечает телеканал «360». Как ожидается, соответствующие меры примет министерство торговли США.
Американским правительственным структурам уже запретили использовать ПО российского разработчика. Введение аналогичного запрета для населения и частных организаций будет иметь «беспрецедентный характер».
В 2022 году американская Федеральная комиссия по связи включила «Лабораторию Касперского» в список компаний, продукция которых якобы представляет угрозу безопасности страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Оренбуржье парк «Бузулукский бор» затопило на площади 11 тысяч гектаров
- Жителя Липецкой области осудили на девять лет за попытку поджога военного аэродрома
- Над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ
- Открывшиеся на месте брендов Inditex магазины зафиксировали убыток в 5,4 млрд рублей
- «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в четвертьфинале Лиги чемпионов
- СМИ: В США запретят пользоваться программами «Лаборатории Касперского»
- Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся до 965 см
- США одобрили продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk
- Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае ввода войск Молдавии
- СМИ: ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru