СМИ: В США запретят пользоваться программами «Лаборатории Касперского»

По данным телеканала, ограничения планируют ввести из соображений национальной безопасности. Компании запретят предоставлять пользователям доступ к ряду продуктов и некоторые услуги в Соединенных Штатах.

Вероятно, решение вступит в силу в следующем месяце, отмечает телеканал «360». Как ожидается, соответствующие меры примет министерство торговли США.

Американским правительственным структурам уже запретили использовать ПО российского разработчика. Введение аналогичного запрета для населения и частных организаций будет иметь «беспрецедентный характер».

В 2022 году американская Федеральная комиссия по связи включила «Лабораторию Касперского» в список компаний, продукция которых якобы представляет угрозу безопасности страны.

