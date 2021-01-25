Байден продлил ограничения на въезд в США из зоны Шенгена
Президент США Джо Байден сохранил ограничения на въезд в страну из страны зоны Шенгена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Отмечается, что также в список ограничений внесены Британия, Ирландия, Бразилия и ЮАР.
Псаки также сообщила, что с 26 января все въезжающие в США из-за границы будут обязаны перед вылетом предъявлять авиакомпаниям отрицательные результаты тестов на COVID.
Ранее сообщалось, что Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Пострадавшая на акции 23 января петербурженка обратится в СК
- Байден продлил ограничения на въезд в США из зоны Шенгена
- Премьер-министр Италии Конте подаст в отставку
- Россия сняла запрет на въезд из четырех стран
- Росстат: промпроизводство в 2020 году снизилось на 2,9%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru