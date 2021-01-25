Байден продлил ограничения на въезд в США из зоны Шенгена

Отмечается, что также в список ограничений внесены Британия, Ирландия, Бразилия и ЮАР.

Псаки также сообщила, что с 26 января все въезжающие в США из-за границы будут обязаны перед вылетом предъявлять авиакомпаниям отрицательные результаты тестов на COVID.

Ранее сообщалось, что Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США.





