Байден продлил ограничения на въезд в США из зоны Шенгена

Президент США Джо Байден сохранил ограничения на въезд в страну из страны зоны Шенгена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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Отмечается, что также в список ограничений внесены Британия, Ирландия, Бразилия и ЮАР.

Псаки также сообщила, что с 26 января все въезжающие в США из-за границы будут обязаны перед вылетом предъявлять авиакомпаниям отрицательные результаты тестов на COVID.

Ранее сообщалось, что Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США.



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ФОТО: РИА Новости
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