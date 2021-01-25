В США трансгендерам разрешили служить в армии

В США снят заперт на службу трансгендеров в армии, который был введен во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Соответствующий указ подписал новый президент США Джо Байден. В Белом доме отметили, что Байден не считает половую принадлежность препятствием для службы в вооруженных силах. По мнению президента, «сила Америки в ее многообразии», сообщила пресс-служба Белого дома.



Как пишет агентство, в 2019 году Минобороны США приняло директиву, согласно которой большинство трансгендеров не могут служить в армии, а те, которые поступают на службу, должны служить с военными пола, указанного при рождении.





