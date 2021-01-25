Россия сняла запрет на въезд из четырех стран

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что граждане РФ также могут выезжать в любую из этих стран.

Ограничения были введены в связи с пандемией коронавируса. Авиасообщение с указанными странами возобновляется с 27 января. Полеты во Вьетнам, Индию и Финляндию будут выполнятся дважды в неделю, полеты в Катар - трижды в неделю.



