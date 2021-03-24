Глава евродипломатии назвал Россию опасным соседом
Россия является «опасным соседом» для Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.
«Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата», — заявил Боррель в ходе заседания Совета НАТО на уровне глав МИД стран альянса.
Глава евродипломатии считает, что необходимо сохранить каналы связи с Россией, однако при этом важно «сдерживать и противодействовать» Москве.
Ранее Боррель заявлял, что российские власти взяли курс на конфронтацию с Евросоюзом, и Россия становится авторитарным государством, все больше отдаляясь от ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
8 861+-86 957 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
- SpaceX запустила ракету-носитель с новой группой спутников Starlink
- Еще на два срока. Госдума закрепила право на очередное президентство Путина
- СМИ: В Индии обнаружили новый штамм коронавируса
- Сильвио Берлускони госпитализировали
- Патрушев ответил на прогноз о «трудных временах» в отношениях США и России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru