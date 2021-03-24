Глава евродипломатии назвал Россию опасным соседом

Россия является «опасным соседом» для Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель заявил о курсе России на конфронтацию с ЕС

«Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата», — заявил Боррель в ходе заседания Совета НАТО на уровне глав МИД стран альянса.

Глава евродипломатии считает, что необходимо сохранить каналы связи с Россией, однако при этом важно «сдерживать и противодействовать» Москве.

Ранее Боррель заявлял, что российские власти взяли курс на конфронтацию с Евросоюзом, и Россия становится авторитарным государством, все больше отдаляясь от ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
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