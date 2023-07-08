Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада

Такое заявление Байден сделал после визита председателя КНР в Москву и его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в марте 2023 года. Президент США посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным».

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», - цитирует агентство главу Белого дома.

Байден заявил, что после начала спецоперации на Украине РФ покинули 600 американских корпораций. Экономика Китая еще более зависима от Запада, чем российская, считает американский лидер.

Глава Белого дома ранее сообщил о «колоссальных проблемах» у Китая, но не стал вдаваться в подробности, передает «Радиоточка НСН».

