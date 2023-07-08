Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада
Президент США Джо Байден заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что китайская экономика зависит от западных инвестиций. Об этом сообщает агентство Reuters.
Такое заявление Байден сделал после визита председателя КНР в Москву и его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в марте 2023 года. Президент США посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным».
«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», - цитирует агентство главу Белого дома.
Байден заявил, что после начала спецоперации на Украине РФ покинули 600 американских корпораций. Экономика Китая еще более зависима от Запада, чем российская, считает американский лидер.
Глава Белого дома ранее сообщил о «колоссальных проблемах» у Китая, но не стал вдаваться в подробности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: россияне выступят на Азиатских играх в нейтральном статусе
- Рогов: ВСУ отступили с позиций в районе Пятихаток
- Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада
- Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за реакцию на взрыв во Львове
- Пробку перед Крымским мостом со стороны Кубани устранили
- Зеленский опубликовал кадры посещения острова Змеиный
- Захарова высказалась о состоянии Украины
- Песков не назвал даты встрече Путина и Эрдогана
- По Белгородской области ВСУ нанесли 130 ударов, есть пострадавшие
- На подмосковную Коломну обрушилось три четверти месячной нормы осадков за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru